Cadmiel pede celeridade na reforma do QCG da PM e centros integrados em cidades isoladas              

O deputado Cadmiel Bonfim parabenizou em sessão remota os soldados estaduais e federais neste 25 de Agosto, Dia do Soldado.

Ele informou que estará indicando ao governo a reforma no prédio do Quartel do Comando Geral da Polícia Militar, na Praça da Revolução. “Esta precisando urgente de reforma. Já tem o recurso e pedimos que seja dada a ordem de serviço”, disse.

Ele pediu também o início das obras do 2o Batalhão da PM, cuja nova sede será ao lado da Arena Acreana, em Rio Branco.

E quer a construção dos centros isolados nos municípios isolados do Acre. Há pouco efetivo policial e é preciso integração.

Ele pede instalação do ´xadrez´ nas viaturas de modo que os presos possam ser transportados com segurança.