O Corpo de Bombeiros Militar na noite deste último domingo, 23, em Sena Madureira, foi acionado para atender vítimas de um acidente de trânsito.

O fato aconteceu entre uma motocicleta e uma bicicleta no Km 3 da BR 364 sentido Sena/Rio Branco.

Os militares chegaram ao local junto com a equipe do SAMU, onde foi realizado apoio no atendimento a três vítimas, sendo que todas apresentaram ferimentos leves.

Após os devidos procedimentos, as vítimas foram encaminhas ao Hospital de Sena Madureira.