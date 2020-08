Vigilância Sanitária notifica bares e restaurantes por funcionamento irregular durante pandemia

Durante este final de semana a Vigilância Sanitária de Rio Branco disponibilizou número para denúncias de populares quanto a estabelecimentos que estivessem em descumprimento às regras sanitárias exigidas para reabertura, na atual fase amarela, para flexibilização.

Entre os dias 21, 22 e 23 de agosto, sete estabelecimentos foram denunciados e as equipes de plantão foram ao local para verificar a procedência das denúncias.

Em todos eles foi identificada alguma irregularidade no funcionamento.

Os estabelecimentos foram notificados e receberam as orientações sanitárias necessárias ao funcionamento dos mesmos.

No último dia 19, quarta-feira, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19, do Governo do Estado, manteve Rio Branco no nível amarelo, de atenção.

Bares, restaurantes, pizzarias, lanchonetes, sorveterias e similares podem reabrir com capacidade de 50% do número de mesas, mas há proibição de música ao vivo.

Um dos estabelecimentos denunciados, em um vídeo que circulou pelas redes sociais, é possível identificar que a casa estava lotada e nenhum cliente utilizava máscara.

Para denúncias é possível ligar para 68.98421-5469.