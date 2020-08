Sumiço de criança em comunidade do Rio Iaco intriga moradores de Sena Madureira

Um caso ocorrido na zona rural de Sena Madureira. Uma criança de três desapereceu sem dar sinal durante um dia e uma noite mas foi encontrado vico no meio da mata, às margens de um igarapé.

O caso ocorreu na comunidade Novo Destino, no Alto Rio Iaco. A avó do garoto estava cortando palha e cuidando dele – e de repente a criança desapareceu. Os comunitários foram procurar próximo mas não acharam e começaram a dizer que foi obra do Caboquinho da Mata.

Buscaram ajuda de um religioso e acabaram encontrando o menino soziinho, na beira de um igarapé, longe da casa da família.

Segundo relata Ednaldo Gomes, da Rádio Aldeia FM, a comunidade Novo Destino é distante do porto de Sena Madureira. Acredita-se que pela distância alguma pessoa levou o menino mas permanece o mistério pois o garoto não informou nada ainda.