O padre Massimo Lombardi está pasmém com a sujeira nas ruas da Cidade do Povo, onde é missionário. Segundo ele, as ruas estão “entupidas” de tanto lixo.

“Já vi entupimento de fossa, de esgoto, de canos, de descargas, mas entupimento de lixo de uma rua de centro de um bairro é a primeira vez”, disse o pároco. “E o carro da prefeitura passa, mas o morador insiste”, completou.

Uma seguidora disse ao padre que a culpa é dos moradores e ele concordou.