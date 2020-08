Levantamento mostra que assim como em Rio Branco PT está fora dos cotados para ganhar as eleições nas capitais           

O portal Poder360 reuniu as pesquisas eleitorais realizadas nos últimos 3 meses nas capitais do Brasil, mostrando que a situação do PT em Rio Branco se repete por várias outras: o partido que governou a cidade por vários mandatos está fora dos candidatos que aparecem à frente nas pesquisas.

Por enquanto, partidos tradicionais como PSDB e DEM aparecem à frente na maior parte das pesquisas.

As legendas têm pouco mais de 1 mês para definir os postulantes às prefeituras (até 26 de setembro).

Em Rio Branco, os três melhores posicionados nas pesquisas são, conforme constatou o P360, o PSDB, PSB e MDB, respectivamente.