Fantástico: família do Acre é vítima de fraude em equipamento para criança deficiente

Famílias do Paraná e do Acre denunciaram às autoridades uma suposta fraude na venda de equipamentos para crianças deficientes. Elas alegam ter comprado carrinhos e balanços especiais para o desenvolvimento físico e cognitivo das crianças, com preços entre R$ 1,8 e R$ 3 mil, mas os produtos não chegaram ou vieram com peças importantes faltando.

De acordo com o “Fantástico”, a responsável pelo golpe seria Cinthya Mancini, que vive nos Estados Unidos.

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Arapoti (PR), por exemplo, encomendou para uma menina de 5 anos uma espécie de balanço, com elásticos especiais que vestem a criança para ajudá-la a andar e pagou R$ 1,8 mil à empresa de Cinthya. O que chegou, no entanto, foi apenas a parte externa, um cano retorcido de metal.

A Associação levou o caso à Justiça paraense e ganhou, mas o processo foi julgado à revelia, porque Cinthya não se manifestou e nem pagou o valor determinado.

A reportagem do “Fantástico” informou ter encontrado pelo menos outras 40 reclamações do tipo na internet.

Procurada pelo programa, Cynthia respondeu que os produtos foram enviados, mas colocou a culpa nos clientes, dizendo que as itens podem ficar retidos se impostos não foram pagos por eles. Em relação à denúncia na Justiça do PR, ela alega não ter sido notificada.

UOL