Trabalhadores autônomos protestam contra aumento no preço da gasolina

Um grupo de trabalhadores autônomos fez buzinaço e manifestação em frente ao Ministério Público de Cruzeiro do Sul e em postos da cidade contra mais um aumento no preço do combustível no município, ocorrido no final de semana. O preço do litro da gasolina passou de R$ 5,50 para R$ 5,70.

Taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos, entregadores e outros profissionais afirmam que este é só o começo do movimento. Gregory Lima, que trabalha com vendas online e entregas, disse que o grupo vai fazer novos protestos. “Se for preciso nós vamos fechar ruas, postos, vamos para a BR-364. Queremos chamar atenção da população e das autoridades para este abuso que sofremos aqui em Cruzeiro do Sul”.

O empresário do setor de combustível, Sebastião Cameli, conta que de julho até agora a distribuidora BR já reajustou o valor dos combustíveis 3 vezes, o que foi repassado agora para o consumidor.

“Nós seguramos os reajustes duas três vezes até que não é mais possível. O que acontece é que a BR domina o mercado e faz manobras comerciais que até nos impedem de buscar melhores preços. O aumento é ruim para todos porque as vendas diminuem. Na verdade nós de Cruzeiro do Sul somos sim prejudicados pela distribuidora”.

O Ministério Público de Cruzeiro do Sul investiga desde abril deste ano, os aumentos praticados pelos postos de combustíveis da região.