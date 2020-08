Desenvolvido pelo Ifac, APP Previna é mais uma arma contra a Covid-19 no Acre         

O aplicativo Previna, que irá auxiliar o Estado na prevenção e combate ao novo coronavírus (Covid-19) foi disponível para download nesta segunda-feira (24).

O aplicativo foi desenvolvido pelo Instituto Federal do Acre (Ifac). Usuários de smartphone com sistema Android podem acessar o Google Play e baixar o Previna.

O desenvolvimento do software também integra as demandas solicitadas pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) para o combate ao Covid-19.

De acordo com o governador Gladson Cameli, todos os setores da Sesacre estão imbuídos na prevenção e no enfrentamento da pandemia. Ainda de acordo com ele, o aplicativo desenvolvido pelo Ifac será um mecanismo importante para auxiliar os técnicos do Departamento de Vigilância em Saúde para orientar a população de determinadas áreas sobre forte incidência de casos da doença, colaborando com medidas que vão evitar o alastramento do vírus nas suas regiões.

“Sem dúvidas, o aplicativo Previna é uma tecnologia fundamental como aliada das nossas ações, porque facilita de uma maneira muito prática e rápida agirmos diretamente nos focos de contaminação por coronavírus, permitindo, inclusive, nos antecipar com medidas preventivas e pontuais para determinadas comunidades”, destacou Gladson Cameli.

O aplicativo foi projetado e desenvolvido por servidores e estudantes do Instituto Federal do (Ifac), Inicialmente, o Previna terá como foco ações voltadas para o Covid-19, porém o software poderá ser utilizado, posteriormente, no combate a outras doenças, como dengue, malária e febre amarela.

Dentre as principais funcionalidades do Previna está o serviço de autodiagnostico. Por meio de perguntas direcionadas, que integram um dos aplicativos do Sistema Único de Saúde (SUS) e também outros softwares utilizados nos demais estados brasileiros, o usuário chegará a um resultado de provável ou não contaminação pelo novo coronavírus.