Lista de espera do Prouni será divulgada nesta segunda-feira (24)      

Os candidatos inscritos no processo seletivo do 2º semestre de 2020 do Programa Universidade para Todos (Prouni) que não foram pré-selecionados em nenhuma das duas chamadas do programa, verão o resultado desse pedido divulgado nesta segunda-feira (24).

O estudante teve que acessar a página do programa, clicar no botão ´lista de espera´ e inserir os dados.

O prazo para apresentar os documentos que comprovem as informações cadastradas no ato da inscrição é de 24 a 28 de agosto. A perda do prazo ou a não comprovação das informações implicará, automaticamente, na reprovação do candidato pré-selecionado na lista de espera.

Os documentos devem ser entregues na instituição para a qual o candidato manifestou interesse. Somente após a aprovação da documentação do candidato será emitido o Termo de Concessão de Bolsa. Depois disso, a instituição deve proceder com os trâmites para a matrícula acadêmica do estudante. A verificação da pertinência e da veracidade das informações prestadas pelos candidatos na ficha de inscrição é realizada pela Coordenação do Prouni existente em cada uma das instituições de ensino superior participantes do programa.