Deputada do Acre é premiada por atuação em favor do clima e da sustentabilidade         

Já foram anunciados os vencedores do Prêmio Congresso em Foco 2020. O evento online premiou os parlamentares escolhidos pela votação popular – com participação recorde com mais de 2 milhões de votos – além dos nomes indicados pelo júri de jornalistas e pelo júri especializado.

A deputada Perpétua Almeida está entre os parlamentares selecionados pelo júri especializado na categoria especial “Clima e Sustentabilidade”. A deputada do PC do B não se manifestou sobre a conquista.

Os congressistas foram premiados nas categorias gerais, melhores na Câmara e melhores no Senado e também nas categorias especiais “Defesa da Educação” e “Clima e Sustentabilidade”. As premiações temáticas foram promovidas em parceria com o Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS) e Todos Pela Educação.