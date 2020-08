Um relatório de inteligência do governo obtido pela coluna Radar, da Revista Veja, diz que o Comando Vermelho já possua um exército de 30.000 faccionados com braços no Acre e no Amazonas.

O arsenal do CV estaria em 5.000 fuzis. A organização abriga no Rio de Janeiro “mercenários da África e Europa Oriental” com experiência militar para treinar e armar a facção criminosa.

