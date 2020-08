Viver Ciência Virtual encontra-se com inscrições abertas para estudantes

A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Inovação, realiza a divulgação da Mostra Viver Ciência no interior que, pela primeira vez, será realizada de maneira virtual, onde todas as escolas podem, simultaneamente, estar envolvidas nas atividades.

A chefe do Departamento, professora Raquele Nasserala, visita os municípios, dialoga com os gestores e incentiva a comunidade escolar para participar das atividades, que serão realizadas pela internet. “É uma experiência nova, porque pela primeira vez, devido a pandemia, realizaremos a edição deste ano de maneira virtual”, afirma.

Ela faz questão de dizer que por ser virtual, não se trata apenas de uma gincana, mas uma forma que os alunos da rede tem em aprender brincando. “Toda a semana será uma atividade diferente, na qual envolveremos todas as áreas de conhecimento”, explica.

As inscrições para a mostra Viver Ciência Virtual já estão abertas e podem ser feitas pelo site viverciencia.com e se encerram no dia 11 de setembro. As atividades acontecem entre os dias 28 de setembro e 30 de outubro.

Podem participar das atividades da Viver Ciência escolas dos Ensinos Fundamental II e Médio. Ela, contudo, destaca que escolas mistas que trabalham com as duas modalidades de ensino devem escolher em qual nível irá participar, uma vez que será aceita apenas uma inscrição por escola.

Cada escola poderá inscrever até vinte alunos e dois professores. A escola vencedora em cada modalidade será premiada com dois kits tecnológicos. Também haverá premiação para os segundo e terceiros lugares. Professores e alunos também serão contemplados, por isso a SEE busca apoio de parceiros.

“A realização da Viver Ciência Virtual abre a oportunidade para que todas as escolas, de todos os municípios, possam se envolver nas atividades e com isso podemos chegar nos 22 municípios acreanos pela primeira vem em todos esses anos de existência da Mostra”, enfatiza a professora Raquele.

Na semana passada ela se reuniu com os gestores de escolas nos municípios de Tarauacá e Feijó e nos próximos dias visitará escolas de Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves e Mâncio Lima.