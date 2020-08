Acre não tem registros de Síndrome infanto-juvenil associada à Covid-19

Ao menos 15 unidades da Federação têm casos suspeitos ou confirmados de uma síndrome que ataca crianças e adolescentes, possivelmente ligada ao vírus Sars-cov-2, causador da covid-19. A informação e do jornal O Estado de S. Paulo.

Trata-se da SIM-P (síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica). Pode se manifestar em pessoas de até 19 anos semanas depois de o paciente se contaminar com o coronavírus. Ainda não há uma relação de causa e efeito provada.

Até agora, segundo o levantamento do jornal junto às secretarias de Saúde estaduais, são 144 casos identificados ou suspeitos e 9 mortes (duas ainda sendo analisadas).

Os Estados com casos confirmados são: Bahia (11), Ceará (41), Distrito Federal (4), Espírito Santo (5), Maranhão (1), Mato Grosso do Sul (1), Minas Gerais (9), Paraná (1), Rio de Janeiro (22), Rio Grande do Norte (8), Santa Catarina (2), São Paulo (18).

Pará, Paraíba e Piauí têm casos suspeitos (7, 5 e 5, respectivamente) e nenhum confirmado, segundo o jornal. Também têm casos suspeitos: Bahia (2), Espírito Santo (1), Maranhão (1).

As mortes foram em: Bahia (1), Ceará (2), Piauí (2 sob análise), Rio de Janeiro (3) e São Paulo (1).

Não têm registro algum: Acre, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Roraima e Tocantins. não responderam ao jornal: Alagoas, Amapá, Pernambuco, Rondônia e Sergipe.

Não há 1 exame específico para identificar a SIM-P. O diagnóstico depende da análise de sintomas e reações do organismo observados pelo médico.

Os pacientes com a síndrome podem apresentar sintomas como febre, manchas na pele, dores no corpo, conjuntivite e dor abdominal. Também podem ser observados efeitos neurológicos, cardiovasculares, renais e respiratórios. Os pacientes costumam precisar de internação.