Pedidos de seguro-desemprego diminuem 20,6% no Acre em agosto     

Caíram em 20,8% os pedidos de seguro-desemprego no Acre entre a 2a quinzena de julho e a 1a quinzena de agosto deste ano. Foram 583 requerimentos na segunda metade de julho contra 463 na 1a quinzena de agosto.

Na primeira quinzena de agosto de 2020, os três Estados com maior número total de requerimentos foram São Paulo (65.302), Minas Gerais (23.985) e Rio de Janeiro (17.357). Os dados são do Ministério da Economia.

As três UFs com maior proporção de requerimentos via Web na primeira quinzena de agosto de 2020 foram Acre (96,9%), Sergipe (87,8%) e Tocantins (84,2%).

Na primeira quinzena de agosto de 2020 foram contabilizados em todo o País 216.350 requerimentos ao Seguro-Desemprego, modalidade trabalhador formal. Do total de requerimentos, 139.119 (64,3%) foram realizados via web, seja por meio do Portal Gov BR ou por meio da Carteira de Trabalho Digital.

Na segunda quinzena de julho de 2020 foram contabilizados 281.728 requerimentos, dos quais 64,7% foram realizados via web. Em termos relativos, verificou-se um decréscimo de -23,2% no número total de requerimentos da segunda quinzena de julho de 2020 para a primeira quinzena de agosto de 2020.

As três UFs com menor proporção de requerimentos via Web foram Mato Grosso do Sul (34,9%), Goiás (41,1%) e Roraima (42,6%).