Bombeiros de Tarauacá socorrem vítima de acidente presa a ferragens

Por volta das 09h da manhã da última quinta-feira, 20, a guarnição de Bombeiros Militar do 7°BEPCIF/TARAUACÁ, foi acionada para atender ocorrência de vítima presa em ferragens, após o capotamento de uma caminhonete na BR 364 sentido Tarauacá/Cruzeiro do Sul.

Chegando ao local do acidente, o SAMU já presente e as vítimas fora do veículo, foi prestado apoio aos enfermeiros e técnicos nos processos de imobilizações das vítimas, sendo que uma delas sofreu escoriações no braço esquerdo e a outra fratura nos braços e pernas.

Após os devidos procedimentos, as vítimas foram conduzidas ao hospital da região pelo SAMU.