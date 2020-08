Academias reabrem no Acre dia 24 de agosto com restrições contra Covid-19        

Diante da possibilidade de uma grande manifestação de proprietários e funcionários das academias de ginástica no Acre, o comitê de enfrentamento a Covid-19 lembra que a partir de 24 de agosto essas empresas estão autorizadas a funcionar com 30% da capacidade, observando as normas sanitárias.

“A medida foi tomada após tratativas ocorridas nas últimas duas semanas entre representantes do setor, os membros do comitê e as autoridades sanitárias, considerando a estratificação das atividades físicas em diferentes níveis de risco e a análise dos protocolos sanitários para cada grupo de atividades”, lembra o comitê.

Em nota, o presidente do comitê, Alysson Bestene, alerta sobre as restrições de funcionamento: estão proibidos esportes de contato e de atividades coletivas, o uso de piscinas e vestiários, bem como a entrada e permanência de crianças, idosos, gestantes e pessoas com comorbidades.

Veja a nota:

NOTA PÚBLICA

O Governo do Estado do Acre informa, conforme deliberação do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 em reunião realizada no dia 18 de agosto, que fica autorizada a abertura das academias de ginástica apenas para a realização de atividades individuais, limitadas a 30% de ocupação do espaço, durante o Nível de Atenção (Bandeira Amarela), a partir do dia 24 de agosto.

A presente autorização foi regulamentada por meio da resolução nº 04, de 20 de agosto de 2020, publicada nesta sexta-feira, 21, no Diário Oficial do Estado.

Rio Branco, AC, 20 de agosto de 2020

Alysson Bestene

Coordenador do Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19