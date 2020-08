Agentes civis de Rondônia realizam operação Faces da Liberdade em Rio Branco

A Polícia Civil do Estado de Rondônia, por intermédio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado), deflagrou nesta sexta-feira (21) , a segunda fase da Operação Faces da Liberdade, intitulada Operação Oz, em Rio Branco. A ação contou com o apoio da Polícia Civil do Estado do Acre, e deu cumprimento a mandados de prisão temporária e busca e apreensão, os quais foram deferidos pelo juiz de direito da comarca de Alta Floresta D’Oeste, Fabrizio Amorim de Menezes.

A ação contou com o apoio da Polícia Civil do estado do Acre e deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor de A.R.M.A, de 40 anos e dois mandados de busca e apreensão. As determinações judiciais foram deferidas pela Comarca de Alta Floresta D’Oeste.

As medidas judiciais são consequência do desenrolar das investigações, após o cumprimento dos mandados judiciais no dia 06/08/2020 (data da deflagração da operação Faces da Liberdade) e visam esclarecer de forma cabal as circunstâncias dos crimes de peculato, associação criminosa e falsificação de documento público, praticados na tentativa de subtrair saldo bancário de conta de pessoa falecida, tendo como vítima o espólio de D. D., bem como no levantamento do saldo bancário de N. N., lesando seu espólio. O prejuízo às vítimas chega a aproximadamente R$ 4 milhões.