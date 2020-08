Sem ganhadores, Mega-Sena sorteia R$40 milhões neste sábado (22)    

O sorteio do concurso 2291 da Mega-Sena ocorreu na noite desta quarta-feira (19), no Espaço Caixa Loterias, no terminal rodoviário Tietê, em São Paulo e teve transmissão ao vivo pelo Youtube.

Os números sorteados são 12 – 26 – 31 – 36 – 37 – 49

Não houve vencedor e o prêmio acumulado para o próximo sorteio a ser realizado no sábado (22) é de R$ 40 milhões. De acordo com a Caixa Econômica Federal 37 apostas fizeram a quina e irão receber R$ 79 mil cada. Outros 3.269 apostadores fizeram a quadra e devem receber R$ 1.278,73 cada.