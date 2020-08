Mesa Brasil realiza doações a instituições filantrópicas de Rio Branco

Lar dos Vicentinos, Educandário Santa Margarida e Apae Rio Branco foram beneficiados na terça-feira, 19, com cestas básicas entregues pelo Mesa Brasil do Sesc Acre. Cada instituição recebeu 120 sacolões, totalizando 360 cestas entregues as três instituições.

Os mantimentos foram adquiridos por meio de recursos vindos do da Global Foodbanking Network (GFN), organização internacional sem fins lucrativos que capacita e financia organizações que ajudam os mais necessitados, reduzindo o desperdício de alimentos e cultivando relações sustentáveis que salvam vidas por meio da união e do desenvolvimento de bancos de alimentos em mais de 40 países.

Simone Dávila, diretora do Lar dos Vicentinos, explicou que a instituição já recebe doações do Mesa Brasil por meio da rede de distribuição de alimentos e que as cestas irão ajudar nas seis refeições diárias servidas aos 54 idosos. “Os idosos ficam felizes com cada doação recebida”.

De acordo com Nilton Cosson, coordenador financeiro do Educandário Santa Margarida, que as crianças vivem da solidariedade das instituições e sociedade que doam. “O Mesa Brasil tem sido um parceiro fundamental para a manutenção e bem-estar das crianças que aqui residem”.

Fabíola Freitas, assistente social da Apae Rio Branco, também agradeceu as doações recebidas. “Neste momento a mensagem que podemos transmitir a esta solidariedade é gratidão, pois é muito gratificante para nós e as famílias assistidas pela Apae”.

Marizete Melo, coordenadora do Mesa Brasil do Sesc Acre, disse neste momento de pandemia é importante beneficiar que mais precisa. “É gratificante poder ajudar estas intuições e beneficiar as pessoas atendidas por elas”.