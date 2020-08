Polícia Militar e IMAC apreendem quase 50m³ de madeira ilegal no Juruá

A Polícia Militar, através do 6°BPM, nesta terça-feira, 18 de agosto, em ação conjunta, envolvendo o Pelotão Ambiental e técnicos do IMAC, atuaram após receber denúncia de exploração ilegal de madeira para fins comerciais na BR 364, próximo a comunidade Lagoinha.

Foi encontrado um ramal aberto no meio da floresta, com a extensão de aproximadamente um quilometro, com vários caminhos para retirada da madeira, sendo encontrado no local cerca de 20m³ de árvores derrubadas e 25m³ de madeira serradas em peças, estacas e tábuas. Pelas características da área, o local é considerado como de preservação permanente.