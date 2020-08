MMA expede normativa  avaliação de risco da fauna brasileira               

O Ministério do Meio Ambiente publicou nesta quarta-feira (19) a instrução normativa número 9, que disciplina as diretrizes e procedimentos para a Avaliação do Risco de Extinção das Espécies da Fauna Brasileira, a utilização do Sistema de Avaliação do Risco de Extinção da Biodiversidade (SALVE), e a política de dados e a publicação dos resultados.

O processo de avaliação do risco de extinção das espécies da fauna brasileira adotará o método criado pela unidade de conservação e as espécies avaliadas deverão ser enquadradas em categorias de risco de extinção que vão de ´extinta´ a ´não aplicável´.

O Instituto Chico Mendes enviará anualmente ao Ministério do Meio Ambiente o resultado da avaliação do risco de extinção das espécies da fauna brasileira, para subsidiar a atualização da Lista Nacional Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção.

Veja a IN na íntegra: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-9/gabin/icmbio-de-11-de-agosto-de-2020-272980763