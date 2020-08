Exército conclui em outubro recuperação da BR 364 na região de Sena Madureira           

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) segue com as obras de manutenção rodoviária na BR-364, no Estado do Acre.

Um dos trechos que recebem serviços da Autarquia é de aproximadamente 90 quilômetros e fica localizado próximo a Sena Madureira.

As obras nesse trecho da rodovia federal são executadas por meio de um Termo de Execução Descentralizada (TED), firmado em 2017, entre o DNIT e o Exército Brasileiro.

Os serviços compreendem tapa-buracos, remendo profundo, roçada, limpeza dos dispositivos de drenagem, recomposição de aterro e reconstruções localizadas.

As equipes do 7º Batalhão de Engenharia de Construção (BEC) aproveitam o período de estiagem amazônica na região, que deve ir até o fim de outubro, para acelerar os trabalhos na BR-364.