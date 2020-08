O governador Gladson Cameli conseguiu uma conquista que pode ser considerada como uma das pautas mais positivas do seu governo na área econômica, que foi tornar o Acre zona livre de aftosa. Com isso, se abrirá o mercado internacional para exportar a carne de boi do Acre. Não se consegue vender carne no mercado internacional de lugares onde ainda se vacina contra a aftosa. Tornar o estado uma zona livre da doença bovina foi tentado sem sucesso nos últimos vinte anos, e somente no governo do Gladson é que é que esta meta foi alcançada. Agora tem que partir para cima e desbaratar o esquema de evasão fiscal na compra e venda de gados no Acre. É só colocar em ação o serviço de inteligência da polícia civil para chegar aos espertalhões.

BIG DATA

O BIG-DATA, instituto de pesquisas da Record nacional, iniciará no fim do mês uma rodada de coleta de dados sobre a preferência do eleitorado da capital para prefeito de Rio Branco. Servirá para fazer uma comparação com os números dos institutos regionais de pesquisas.

SEM CAVALO DE BATALHA

O senador Márcio Bittar (PSDB) disse ontem ao BLOG de que, ele não fará do Gladson apoiar o candidato do MDB de Cruzeiro do Sul a prefeito, Fagner Sales, um “cavalo de batalha”. Ele ressaltou que, intercedeu neste sentido, cabendo agora o Gladson decidir o que achar melhor.

PAUTAS MAIORES

O senador Márcio Bittar (MDB), na verdade, tem pautas maiores com as quais tem que se preocupar. É o Relator do importante projeto do teto de gastos do governo federal, que está no centro dos debates políticos nacionais. Bittar é hoje, figura da alta confiança do Bolsonaro.

REAÇÃO FORTE

Disparei ontem ligações a vários políticos nesta questão da disputa da prefeitura de Cruzeiro do Sul. O que deu para sentir é haver uma reação ampla e forte das lideranças regionais dos PROGRESSISTAS, contra o apoio do partido a uma coligação com o MDB.

TEMPO AO PARTIDO

A informação que o BLOG tem é de que o ex-prefeito Ilderlei Cordeiro pediu que o partido não se movimentasse até sair o resultado do recurso contra a cassação do seu mandato, previsto para hoje no TSE. Se não der certo, lançarão o professor Zequinha (PROGRESSISTAS) a prefeito.

CHAPA LANÇADA

Ainda dentro deste jogo, o PSD do senador Petecão (PSD) anunciou oficialmente o ex-deputado federal Henrique Afonso (PSD), como o candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul. Não está fora de cogitação uma conversa sobre uma aliança com o PROGRESSISTAS.

FALTA CONFIANÇA

De uma alta fonte palaciana, sobre a aliança com o MDB: “O MDB não inspira confiança”.

ALIANÇA FORTE

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, vai para a disputa de mais um mandato ancorada numa coligação que tende a ter como aliados o DEM, SOLIDARIEDADE e o PODEMOS. Junto com o PSB, serão quatro chapas com candidatos a vereadores pedindo votos para ela. Não é pouco.

OUTRO DIFERENCIAL

Outro diferencial será o apoio do governador Gladson Cameli à sua candidatura.

DATAFOLHA

O DATAFOLHA está na mira de um grande partido do Acre para vir fazer uma pesquisa para a prefeitura de Rio Branco, com a rodada prevista para setembro. Estão definindo a data.

FALHOU NA ARTICULAÇÃO

O MDB falhou na articulação para montar um arco de aliados fortes para apoiar a candidatura do deputado Roberto Duarte (MDB) a prefeito da capital. Seus estrategistas apostaram no delírio de que, com pancadas, levariam o Gladson a uma coligação e até ter o Minoru de vice.

ERRO AMADOR

Neste ponto, o senador Márcio Bittar (MDB) tem comentado diversas vezes com precisão que, o fato do deputado Roberto Duarte (MDB) ter optado por ser um crítico feroz do governo que ajudou a eleger, na ALEAC, perdeu a oportunidade de ter hoje o apoio do Gladson à PMRB.

ISSO E MUITO MAIS

O deputado Roberto Duarte (MDB) poderia ter feito os ataques que fez ao governo do Gladson na ALEAC e muito mais, se não tivesse a pretensão de disputar a prefeitura de Rio Branco. Mas para quem tinha esta meta política, jamais poderia ter optado em ouvir os falcões do partido.

ANTIPATIA PESSOAL

Sempre que pode o governador Gladson Cameli manifesta nas conversas políticas sobre a sucessão municipal a sua antipatia pela candidatura do Tião Bocalom (PROGRESSISTAS). Conta o vice-governador Major Rocha que, no último papo com ele, Gladson assim explicou o seu apoio à candidatura da prefeita Socorro Neri: “se não apoiar ela, o Bocalom ganha a eleição”.

É GOLPE!

Caso você receba alguma ligação de alguém se intitulando “assessor” do deputado federal Alan Rick (DEM) com convite para participar de um evento, desligue o celular, porque é golpe. Não existe por parte do gabinete do parlamentar nenhuma iniciativa neste sentido.

ABACAXI A DESCASCAR

A decisão do desembargador Luiz Camolez de melar a transação que envolveria a prefeitura em transferir a sua sede para um prédio de um bairro distante do centro, numa troca mal explicada, é mais um abacaxi para o futuro prefeito de Cruzeiro do Sul, vir a descascar.

NÃO QUERIA

Sinceramente, não queria estar na pele do futuro prefeito de Cruzeiro do Sul, vai passar um ano para tentar solucionar os problemas, num tempo de vacas magras nas finanças municipais.

NINGUÉM SE ADMIRE

Faz muito tempo que não converso com o professor Marcelo Siqueira, que desistiu de ser candidato a prefeito de Cruzeiro do Sul pelo PT, mas vou fazer uma ilação: ninguém se admire se no decorrer da campanha o Marcelo vir a declarar apoio ao candidato Fagner Sales (MDB).

TEM QUE SER PREPARADO

O candidato a prefeito que for debater com o deputado Daniel Zen (PT), nas emissoras de televisão, precisar estar bem antenado. Conheço o Zen dos debates travados na ALEAC, extremamente preparado, de raciocínio rápido, além de verbalizar bem e ser ferino.

NINGUÉM PODE ATIRAR

Acabou, essa história de mirar a artilharia no PT. Pelo menos os partidos que elegeram o Gladson Cameli estão mostrando que o diabo não é tão feio como pintam. Foram buscar figuras que integraram a cúpula petista para serem candidatos a prefeito ou ser coligado.

NEY DO MILTÃO

Acordo fechado em Senador Guiomard: o ex-vereador Ney do Miltão será o vice na chapa da Rosana Gomes (PROGRESSISTAS) na disputa da prefeitura do município. Boa aquisição.

ALIANÇAS COM O PT

O senador Sérgio Petecão (PSD) fechou aliança para o PSD apoiar o candidato a prefeito de Capixaba, Serraria (PT), está apoiando a reeleição do prefeito Isaac Lima (PT), em Mâncio Lima; e discute uma coligação com o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT).

BUSCA DE CONVENCIMENTO

Em Xapuri, a discussão é em torno do candidato a prefeito pelo PSD, Capelão. Se ele aceitar ser o vice na chapa do prefeito Bira Vasconcelos a aliança será selada. Só depende do Capelão.

DIFICULDADE FINANCEIRA

O PT terá nesta campanha dificuldades financeiras. O fato de não ter eleito um deputado federal, e ainda ter perdido a vaga do Senado, deixa o diretório regional sem força para pressionar a direção nacional. A derrota do Jorge Viana para o Senado foi um desastre.

NÃO PUXA MANADA

O Jorge Viana é hoje uma liderança política sem mandato. E político sem mandato é como boi sem chocalho, não puxa a manada. Depois de décadas irá para a campanha de 2022, fora do poder. E vamos ver de que tamanho sairá o PT desta eleição municipal.

POR CIMA DA CARNE SECA

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, e sua esposa, a deputada Meire Serafim (MDB), voltam hoje de São Paulo, após alta em tratamento médico. Mazinho está com o humor em alta com os números que recebeu. Seus adversários vão comer do tapado.

MOTE DE CAMPANHA

“Velho Boca” – é o mote em torno do qual será feita a música de campanha do Tião Bocalom.

METEU UMA TRAVA

O MDB meteu uma trava jurídica para impedir recursos do prefeito Ilderlei Cordeiro contra a sua cassação no TRE-AC, o partido entrou com um Embargo de Declaração, só para protelar.

FRASE MARCANTE

“A política é arte de pedir votos aos pobres, pedir recursos financeiros aos ricos e mentir para ambos.” Antônio Ermírio de Moraes.