O deputado Cadmiel Bonfim quer instituir o Dia do Veterano Policial Militar e Bombeiro Militar no Estado do Acre. A data proposta é 29 de março.

“Busca-se apresentar os feitos e rostos desses que estão no anonimato rendendo-lhes as homenagens”, justifica o deputado.

“Estamos pedindo aos colegas que venham aprovar esse projeto de lei porque esses policiais e bombeiros devem ter o reconhecimento total da sociedade acreana”, disse o parlamentar do PSDB.