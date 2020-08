Antônia Sales denuncia a Sesacre decadência da unidade de saúde de Manoel Urbano

A deputada Antônia Sales levou à sessão remota da Aleac imagens da unidade mista de saúde de Manoel Urbano, que precisa urgentemente de uma reforma. “Não dá pra chamar de hospital”, disse, condenando duramente a situação.

O ambiente observado é de insalubridade, não tem ar condicionado e pacientes e trabalhadores sofrem nesse hospital.

As imagens foram enviadas para a Secretaria de Estado da Saúde no intuito de se buscar providências. “Eu peço e mostro com provas a siutação verídica”, disse a parlamentar do MDB, que diz estar ajudando o Governo do Estado.