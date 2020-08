Assoreamento e seca de rios elevam para R$180 saca de farinha em Feijó           

O deputado Cadmiel Bonfim relatou a visita que fez à comunidade do Rio Paraná do Ouro, que, segundo ele, vinha sofrendo com a falta de limpeza do manancial.

Ele repassou a demanda para o Deracre, que não conseguiu fazer a limpeza. Em sua visita, Cadmiel levou material para proceder os serviços.

“O rio está muito seco. Há muitos anos o rio não secava tanto, segundo os moradores”, relatou o deputado.

Há troncos, balseiros e bancos de areia a serem removidos para melhorar a navegação.

Cadmiel contou também que a falta de farinha de macaxeira elevou para R$180 o preço da saca desse produto em Feijó. O Rio Jurupari sofre com o assessoreamento e a seca, o que demandou a abertura de uma ramal de 24 quilômetros na região.