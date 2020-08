Duarte apresenta raio-x do sistema penal, insalubre, precário e sem segurança       

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (18) em sessão remota da Assembleia Legislativa do Acre que esteve no Complexo Penitenciário de Rio Branco das 15h às 21h, tempo em obteve impressões acerca do sistema carcerário.

“o servidor convive em um sistema extremamente insalubre, com esgoto a céu aberto e grande proliferação de fungos”, disse ele. As guaritas são muito quentes e os servidores tem contatos direto com presos que apresentam algum sintoma de doenças.

Há obras inacabadas e há sinais de fragilidade nas estruturas, o que facilita as fugas. “Faltam lâmpadas de reposição e a pavimentação interna e externa é precária ou sequer existe”, afirmou o deputado.

Há ineficiência no abastecimento de água, que falta para servidores e detentos. O abastecimento é feito por caminhão-pipa. O agente tem de comprar do próprio bolso vários equipamentos de segurança.

Os policiais querem principalmente aumento no efetivo. O último concurso é de 2018. “No Chapão, haviam 9 agentes para 1.240 presos”, disse. Viaturas são grande problema também.