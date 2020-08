Governador autoriza pagamento de dívida para o setor moveleiro

O governo do Estado autorizou na tarde desta segunda-feira, 17, o pagamento do setor moveleiro do estado, atendendo ao pedido da categoria, que tem sofrido economicamente devido à pandemia de Covid-19. Os móveis foram adquiridos no ano de 2019 pela Secretaria de Educação e destinados às escolas do Estado.

De acordo com o governador Gladson Cameli, o pagamento será realizado em uma única parcela. “O pagamento de dívidas é uma obrigação do Estado. E nesse governo queremos que os empresários cresçam e gerem cada vez mais empregos. Por isso, estamos procurando pagar todas as despesas adquiridas no menor espaço de tempo”.

Ribamar Trindade, secretário de Estado da Casa Civil, explicou que do montante utilizado para a efetivação da compra, uma parte foi com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e o residual seria pago por meio do programa Fonte 100, que concentra os recursos que podem ser empregados livremente pelo Executivo, pois não têm vinculação específica. “E é com esse recurso que será realizado o pagamento de mais de R$ 5 milhões de reais às indústrias moveleiras do estado”, enfatizou Trindade.

Para o secretário de Indústria, Ciência e Tecnologia, Anderson Abreu, o apoio do Estado para a indústria acreana é essencial para o pleno desenvolvimento do Estado e para a retomada da economia.

A reunião contou com a presença de representantes do setor moveleiro do Acre, do vice-governador Major Rocha, que prestou todo o apoio necessário quanto as tratativas para que o pagamento seja realizado o mais breve possível. O secretário de Educação, Mauro Sérgio Cruz e a diretora administrativa e financeira, Andreya Abomorad, também participaram da reunião.