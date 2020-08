Detran explica agendamento de serviços presenciais passo a passo

Como medida de segurança à saúde pública, os serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC) estão sendo realizados mediante o agendamento prévio pelo site do órgão. Confira o passo a passo para receber atendimento presencial.

Atualmente o Detran está realizando os serviços de renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida antes da pandemia da Covid-19, ou seja, até o dia 18 de fevereiro de 2020, adição de Exerce Atividade Remunerada (EAR), entrega de CNH, vistoria veicular, segunda via de Certificado de Registro de Veículos (CRV), transferência de propriedade e liberação de veículos retidos no pátio.

É importante lembrar que quem deseja solicitar a segunda via do CRV ou transferir veículos para outro proprietário deve fazer primeiro a vistoria veicular. Portanto, deve-se realizar dois agendamentos, um para vistoria e outro para o serviço desejado.

Neste momento, a renovação é apenas para CNHs vencidas até o dia 18 de fevereiro de 2020. “As carteiras vencidas durante a pandemia permanecem válidas em todo território nacional durante o período de enfrentamento da Covid-19”, explica a chefe da Divisão de Atendimento ao Público-Habilitação, Elisângela Brasil.

Passo a passo

1- Inicialmente o cidadão precisa acessar o site detran.ac.gov.br/

2- No lado superior direito do site, existe uma aba Agendamentos;

3- Ao clicar na aba de Agendamentos, o usuário deve escolher entre agendamento de vistoria ou agendamento de serviços;

4- Ao escolher agendamento de vistoria, será solicitado a placa e o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) do veículo. Após preencher as informações deve-se clicar em Avançar.

Observação: O número do Renavam está no CRV e Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do seu veículo.

5- Escolha o tipo de tipo de vistoria desejada e os dados do requerente;

6- Ao escolher a opção de agendamento de serviços, o requerente deve informar dados de CPF, e-mail e telefone, depois clicar em ‘avançar’;

7-Escolha o tipo de serviço desejado;

usuário deve escolher o dia e o horário de atendimento e salvar o comprovante de agendamento, que deve ser apresentado para entrar nas dependências do Detran, pode ser impresso ou na tela do celular.