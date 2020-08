Cadmiel diz que política ambiental é de perseguição ao produtor do Acre             

O deputado Cadmiel Bonfim se disse indgnado com a ação do Imac contra os produtores do Acre. “De perseguição nosso povo está sofrido, cansado. Precisamos de governo que apoie o produtor”, disse o parlamentar.

Passam carretas bi-trem carregadas de madeira tem autorização mas o produtor ao querer construir uma casa é multado. “Por que o pobre produtor não pode tirar uma árvore. Fico envergonhado com uma atitude dessas do Imac”, disse.

Ele relatou que o governador Gladson Cameli esteve em Feijó, chamou os gerentes locais da Sepa e Imac, e disse: “você deixe esse aqui trabalhar”, contou, lembrando que o governador apontou para o gerente da Sepa para fazer o pedido de flexibilização.

Ele quer que o governador oriente o pessoal do Imac e acabe com a perseguição e as multas.