Antônia Sales também denuncia perseguição ambiental no Acre         

A deputada Antônia Sales disse nesta terça-feira (18) que em seus 16 anos de mandato que ouviu na comundidade do Rio Ouro Preto, no Vale do Juruá, que realmente há perseguição aos produtores de parte dos órgãos ambientais do Acre.

Essa denúncia segue a linha de crítica formulada pelo deputado Cadmiel Bonfim.

“O morador me relatou: ´chegaram com metralhadora, apreenderam madeira e eu não posso faer nada´”, contou a deputada, que se disse decepcionada com esse tipo de perseguição.

“Como é que uma pessoa que mora na floresta não pode tirar uma árvore?”, disse, denunciando que os fiscais deixam a madeira apodrecer depois de confiscada.