Acisa comemora redução de ICMS sobre frango congelado

Após a primeira semana de atuação do novo secretário Estadual de Fazenda (Sefaz), o contador Rômulo Antônio de Oliveira Grandidier, a Associação Comercial – Acisa, manifestou, na tarde desta segunda-feira, 17, votos de boas vindas ao novo gestor e ao mesmo tempo parabenizou o Governo do Estado, Assembleia Legislativa e a pasta pela redução da alíquota de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre o valor do frango congelado vendido no Estado.

O presidente da entidade, Celestino Oliveira, em nome da diretoria, reconhece como avanço a inclusão do frango congelado como item da cesta básica, assim como, a redução na tributação do ICMS sobre o produto.

“A Acisa parabeniza o governador Gladson Cameli pela redução do ICMS, de 17% para 5%, sobre o valor do frango congelado. Além da satisfação de o produto ser novo integrante da cesta básica, acreditamos que certamente haverá redução no seu preço, em curto espaço de tempo, para que assim, mais famílias tenham acesso, pagando um valor justo para ter o produto na mesa”, explica.

Celestino destaca ainda que itens de cesta básica tem grande peso no orçamento familiar dos mais necessitados, e a queda no valor garante mais comida na mesa dos acreanos.

“Podemos e devemos auxiliar o governo a encontrar saídas que ajudem a população, sem esquecer da necessidade do estado em arrecadar impostos para a manutenção dos serviços públicos. A Acisa luta incansavelmente na busca de uma carga tributária mais justa, com menos encargos”, finaliza.