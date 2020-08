Mortes por Covid-19 caem 71,% no Acre na primeira quinzena de agosto           

Segundo o levantamento da revista Veja sobre a Covid-19 no Brasil, doze estados tiveram redução no número de mortes na primeira quinzena de agosto. As quedas mais expressivas ocorreram no Acre, onde as mortes recuaram 71,2%; Rio Grande do Norte (-53,6%) e Roraima (-47,4%).

Segundo a Veja, na primeira quinzena de agosto, os Estados que tiveram aumentos mais expressivos de casos do novo coronavírus foram o Rio de Janeiro (41,6% de crescimento em duas semanas), o Pará (32%) e o Rio Grande do Sul (23,3%).

“No geral, entretanto, o cenário pode ser considerado positivo, já que apenas seis unidades da federação tiveram uma piora no registro de novos infectados – os outros três são três são Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás. Nove estados registraram queda, enquanto os demais apresentaram situação estável no período”, diz a revista.