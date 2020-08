Governo convoca aprovados em concurso da Polícia Civil

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Polícia Civil do Estado do Acre, publicou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 17, a convocação para inspeção médica, entrega de documentos e posse, dos candidatos aprovados no concurso da Polícia Civil.

Estão sendo convocados agentes, delegado e escrivães. Os laudos médicos devem ser entregues no dia 4 de setembro, das 8 às 11 horas, na Unidade de Saúde Policlínica Tucumã, situada na Avenida Noroeste, Conjunto Tucumã, em Rio Branco.

Já a documentação será entregue mediante agendamento de horário, que deve ser feito por telefone (68) 3224-0977, também no dia 4 de setembro, no Auditório da Polícia Civil, situado na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1.294, Bosque. O detalhamento dos exames médicos e dos documentos pessoais solicitados pode ser conferido no edital nº 132.

A posse será realizada no dia 10 de setembro, às 16h30 no Auditório da Polícia Civil. Para obter mais informações referentes a esse concurso, os candidatos podem entrar em contato com a Polícia Civil por meio do número (68) 3224-0977 ou junto à Seplag, por meio do endereço eletrônico [email protected]