Ícaro, que matou jovem atropelada no Acre, responde por espancamento a turista na Bahia

“Quero ver quem vai parar esse irresponsável de merda. Espero que ele pague por tudo”, diz esposa do homem agredido

Não é só em Rio Branco que o fisioterapeuta Ícaro José da Silva Pinto, atualmente com 33 anos, é apontado por se envolver em conflitos com a lei. Um processo que corre na 1ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus, na Bahia, desde 2013, denuncia Ícaro, seu irmão Jonathas David da Silva, que é médico, e um primo, Marco Vinicius Gonçalves Pinto, também médico, por espancar o turista italiano Marco Belli dentro de um bar chamado Mar Aberto.

Segundo a esposa da vítima, Marta Nunes, Ícaro, o irmão e o primo quase mataram seu esposo. Ela garante que Ícaro nunca se apresentou e fugiu da cidade logo após a agressão. O caso, segundo consta no inquérito, aconteceu na madrugada do dia 8 de junho de 2013, em Ilhéus. Ícaro, seu irmão e o primo são denunciados por espancarem Marco Belli com pontapés e socos. Segundo denúncia, a vítima sofreu tamanha agressão que, à época, passou mais de 30 dias incapaz de exercer atividades normais do dia a dia.

Todos estavam no bar quando, em dado momento, houve uma breve discussão entre Ícaro e o turista em razão de um balde de gelo que se encontrava no balcão. “Pouco tempo depois, apos sussurrar palavras não compreendias pela vítima, Ícaro iniciou as agressões, sendo seguido pelos demais denunciados [irmão e primo] que passaram a espancar a vítima a ponto de fazer desmaiar”, diz os autos.

A confusão só teria encerrado após os seguranças do estabelecimento separarem os envolvidos. Consta que a vítima fraturou o osso nasal e a tíbia direita, sendo necessário procedimento cirúrgico. “Eles [acusados] também teriam atingido um amigo da vítima, Marco Naldi, que recebeu uma forte pancada na cabeça por trás”.

Por esses motivos, o Ministério Público do Estado da Bahia denunciou Ícaro, seu irmão Jonathas e seu primo Marcos Vinicius. A denúncia é assinada pela Promotora de Justiça Auxiliar, Alicia Violeta Botelho Sgadari Passeggi.

Por Thais Farias

do ac24horas