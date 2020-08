Gladson e Rocha participam da carreata de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul

Pela primeira vez, em 102 anos, uma carreata marcou o encerramento do Novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul. Devido à pandemia do novo coronavírus, eventos com grande aglomeração de pessoas estão proibidos, de acordo com o decreto governamental. Em substituição à tradicional procissão, quase 2 mil veículos percorreram as principais ruas da segunda maior cidade acreana, neste sábado, 15.

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, a primeira-dama, Ana Paula Cameli, e o vice-governador, Major Rocha, fizeram questão de prestigiar o maior evento católico do Acre, e o segundo da Região Norte do país.

Cameli lembrou a situação que o mundo passa e enfatizou que a pandemia de Covid-19 exige a reflexão de todos. De acordo com Gladson, a fé é uma grande aliada para enfrentar e superar dificuldades. Em sua fala, o governador pediu ainda a união de todos para que o Acre retome a esperança por dias melhores.

“A realização dessa carreata demonstra a fé inabalável do nosso povo. Mesmo com essa pandemia, os devotos de Nossa Senhora da Glória encontraram uma solução segura para dar continuidade a essa linda festa, que é realizada há mais de 100 anos. Com muita fé em Deus e a população unida, eu tenho certeza que já estamos vencendo essa batalha”, ressaltou.

O vice-governador enalteceu a fé do povo do Juruá. Para Rocha, mesmo com as restrições impostas pela pandemia, os devotos da padroeira de Cruzeiro do Sul demonstraram respeito e admiração pela santa católica.

“Essa manifestação religiosa, diante de uma situação tão complicada que enfrentamos, demonstra que o nosso povo reverencia Nossa Senhora da Glória com muito respeito e devoção. Essa linda demonstração de fé ficará marcada na história de Cruzeiro do Sul”, observou.

O bispo da Diocese de Cruzeiro do Sul, Dom Flávio Giovenale, destacou que, apesar da mudança, a essência da romaria continua a mesma. “A forma é diferente, mas o amor é o mesmo. Aquilo que não vamos fazer a pé, fizemos com os veículos. Deus nos aponta caminhos novos para mostrar que com a tecnologia podemos alcançar mais gente”, argumentou.

O evento conta com o apoio do Governo do Estado do Acre. Além da presença da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Departamento Estadual de Trânsito (Detran), foram repassados, por meio de convênio entre a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) e Diocese de Cruzeiro do Sul, R$ 25 mil para custear despesas da festa religiosa.

Fé e devoção marcam carreata de Nossa Senhora da Glória

A carreata inédita tomou as ruas e percorreu diversos bairros de Cruzeiro de Sul. Durante todo o trajeto, de aproximadamente 9 quilômetros, centenas de fiéis realizaram suas devoções e prestaram homenagens à Nossa Senhora da Glória. Como foi o caso da aposentada Maria de Fátima Souza. Bastante emocionada, a mulher de 67 anos de idade demonstrou fé e gratidão à padroeira da cidade.

“Todos os anos, eu espero muito por esse dia. O momento é de agradecer por tudo que Nossa Senhora da Glória tem feito na minha vida e pela minha família”, declarou.

O fim do percurso ocorreu em frente à catedral de Nossa Senhora da Glória, no centro da cidade. Com o tradicional show suspenso, uma live com canções religiosas encerrou o Novenário deste ano.