Vice-governador reinaugura núcleo da Educação e entrega equipamentos em Assis Brasil

O vice-governador Major Rocha reinaugurou na manhã desta sexta-feira, 14, em Assis Brasil, o núcleo da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE ). Da solenidade participaram o secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE), a secretária Ana Paula Lima (Assistência Social), o prefeito Antônio Barbosa, além de diversas autoridades municipais.

A agenda contou ainda com a entrega de novos computadores, armários, bancos e, ainda, kits fanfarras às escolas Íris Célia Cabanellas Zanini e Sandoval Batista.

Durante a entrega do prédio, o vice-governador fez questão de reafirmar o compromisso do governo do Estado com a boa qualidade da educação nos municípios. “Para se ter uma ideia desse nosso compromisso, esses novos computadores não são quaisquer equipamentos, são de última geração”, afirmou.

Já o secretário Mauro Sérgio Cruz destacou os esforços do governo para fazer com que a educação seja a grande mola propulsora da sociedade. “É nisso que o nosso governo acredita, na transformação das pessoas por meio da educação, pois somente com educação as pessoas podem transformar o mundo “, disse.

O secretário lembrou que, além de Assis Brasil, outros dezessete núcleos da SEE foram completamente reformados e revitalizados. A escola Íris Célia Cabanellas Zanini, que tem mais de 1,1 mil alunos está passando por uma ampla reforma.

“O compromisso do nosso governador passa ainda por manter salários em dia e não demitir ninguém, como aconteceu em alguns estados e diversos municípios “, frisou o secretário.

A coordenadora do núcleo da SEE em Assis Brasil, professora Gleiciane Amorim, destacou o sentimento de gratidão pelas melhorias realizadas. “Isso aqui era um prédio que fazia vergonha, estava todo destruído, mas agora está lindo e só temos a agradecer”, disse