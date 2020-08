A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) da Ufac publicou o resultado final do edital n.º 11/2020 — Ações On-Line de Extensão Universitária: Ufac/Comunidade. Cerca de R$ 300 mil serão investidos em bolsas de extensão para atender iniciativas nas categorias de cursos, projetos e eventos até dezembro deste ano, na modalidade on-line.

A Ufac pretende, com isso, potencializar e operacionalizar ações de extensão ligadas a cursos de graduação durante o período de distanciamento social ocasionado pela novo coronavírus. “A Ufac não parou. Estamos sempre buscando alternativas para mitigar os efeitos da pandemia”, disse a reitora Guida Aquino. “E estudamos novas formas de auxiliar nossos alunos e nosso Estado, com importantes ações de extensão e ensino.”

Para os cursos selecionados será disponibilizada a plataforma Moodle Ufac. Capacitações on-line serão disponibilizadas pelo Núcleo de Interiorização e Educação a Distância (Niead) para proponentes contemplados no edital, com a finalidade de auxiliá-los no uso correto da plataforma.

As propostas apresentadas atendem a uma das oito áreas temáticas da extensão universitária: comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia e produção, trabalho.