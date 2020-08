Gladson Cameli vistoria fase final das obras do Centro de Atendimento ao Cidadão do Juruá

A reforma do prédio onde funcionará as instalações do Centro de Atendimento ao Cidadão (CAC) do Juruá, em Cruzeiro do Sul, segue para a fase final de obras. Neste sábado, 15, o governador Gladson Cameli, acompanhado do presidente da Assembleia Legislativa do Acre, deputado estadual Nicolau Júnior, e dos diretores da Secretaria de Gestão e Planejamento (Seplag), Fran Britto e Guilherme Duarte, realizou mais uma vistoria técnica no local.

Segundo a empresa responsável pela obra, 60% da estrutura estão concluídos. Neste momento, os trabalhos estão concentrados na parte do piso e cobertura. A expectativa é que o prédio de 1,1 mil metros quadrados seja entregue até o fim de setembro. O investimento por parte do governo do Estado no local é de R$ 1,1 milhão.

Mesmo em meio à pandemia do novo coronavirus, obras importantes executada pelo Governo do Estado do Acre não foram paralisadas. O CAC do Juruá é um exemplo do compromisso da gestão Gladson Cameli em facilitar a vida do cidadão por meio dos diversos serviços que serão oferecidos na futura unidade.

Entrega do prédio do CAC do Juruá está prevista para setembro Foto: Marcos Vicentti/Secom

“Aqui, serão centralizados diversos serviços para acabar com a burocracia e ajudar a população que vive em toda a região do Vale do Juruá. Além disso, vamos estar contribuindo na geração de novos empregos. Importante ressaltar que foram as próprias pessoas, por meio de uma votação, que escolheu o nome CAC do Juruá”, afirmou Cameli.

Localizado no centro de Cruzeiro do Sul, o Centro de Atendimento do Juruá foi escolhido por se encontrar na região onde há o maior fluxo diário de pessoas. Está posicionado próximo a pontos de táxis e mototáxis, praças e comércio, além de ser área de transbordo da população rural, que vem, semanalmente, à cidade para realizar suas atividades.

Quando estiver em funcionamento, o CAC oferecerá diversos serviços ao público, como a emissão de carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho e efetuará pagamentos bancários e atendimento ao consumidor, entre outras utilidades. A estimativa é que, aproximadamente, 40 empregos diretos sejam gerados no local.