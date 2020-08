Estado entrega equipamentos para empreendedores de Cruzeiro do Sul

“É uma alegria que não cabe no peito. Receber um equipamento desse aqui é uma utilidade muito grande e uma oportunidade maravilhosa que o governo está dando para nós.”

A declaração carregada de entusiasmo é de uma pequena empreendedora cruzeirense beneficiada com a chance de melhorar de vida após receber um carrinho para lanche cedido pelo governo do Estado. Maria Macileide Lima é salgadeira há dois anos e esperava muito por esse dia. Oportunidade que ela agarrou com todas as forças e já vislumbra dias melhores.

“Eu e meu esposo vamos conversar para decidir um lugar de bastante movimento para levarmos esse carrinho e estamos confiantes que vai ser muito bom”, analisou.

Marinalva Souza Monteiro também tem muito a comemorar. Ela foi contemplada com um kit cozinha composto por fogão industrial, fritadeira elétrica, batedeira planetária e cilindro elétrico.

Com os novos e modernos equipamentos, Marinalva vai triplicar sua produção diária de salgados. Anteriormente, todo o processo de fabricação de quibes e pasteis era feito manualmente. Além do aumento na produtividade dos quitutes, a pequena empreendedora tem outra convicção daqui para frente.

“Por dia, eu conseguia fazer 50 quibes e pasteis. Mas com essas máquinas, acredito que vou conseguir produzir 150 salgados. Com isso, eu tenho certeza que a minha renda irá aumentar a partir de agora”, comemorou.

Governo do Estado contempla 41 pequenos empreendedores

Nesta sexta-feira, 14, o Governo do Estado do Acre, por meio do programa “Empreender para crescer”, da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo (Seet), oportunizou uma nova fonte de renda para 41 empreendedores do ramo alimentício de Cruzeiro do Sul com a entrega de equipamentos e materiais.

Equipamentos foram cedidos para 41 pequenos empreendedores de Cruzeiro do Sul Foto: Marcos Vicentti/Secom

Foram cedidos 10 carrinhos para churrasco; 12 carrinhos para lanche; 4 carrinhos para cachorro-quente e bebidas; 10 kits para trabalhadores ambulantes; e 5 kits cozinha. O valor investido é de R$ 80,8 mil. O recurso é oriundo de emenda parlamentar do ex-deputado federal Cesar Messias e de orçamento próprio do Estado.

A solenidade realizada na unidade local do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) contou com a presença do vice-governador, Major Rocha, e da secretária Eliane Sinhasique.

De acordo com Rocha, alavancar a economia acreana, por meio da geração de novos postos de trabalho, é prioridade da atual administração. O gestor destacou ainda que a cessão dos equipamentos demonstra o compromisso do governo estadual no fortalecimento dos pequenos negócios.

“São ações como essa que vão nos ajudar neste momento de dificuldade, e que também vamos enfrentar após a pandemia com essa crise na economia que o mundo inteiro vai sentir. Importante dizer que o governo do Estado está estendendo a mão para os pequenos negócios para que as pessoas tenham renda e possam encontrar uma saída nesse momento de crise profunda”, declarou Rocha.

Em sua fala, a secretária Eliane Sinhasique lembrou que os beneficiados passaram por capacitações oferecidas pelo governo e o Sebrae na área de empreendedorismo. Ela revelou ainda que mais pessoas serão contempladas com equipamentos nos próximos meses.

Secretária Eliane Sinhasique afirmou que mais equipamentos serão entregues pelo governo acreano aos pequenos empreendedores Foto: Marcos Vicentti/Secom

“O governo do Estado quer muito fomentar o empreendedorismo, de forma que as pessoas possam prosperar. Esta é apenas a primeira etapa do programa “Empreender para crescer”. Esperamos que, até o início do próximo ano, possamos estar entregando mais equipamentos para as pessoas que querem trabalhar por conta própria”, ressaltou.

O gerente regional do Sebrae no Juruá, Jaireanderson Negreiros, explicou que os pequenos empreendedores receberão todo o suporte necessário para que o seu negócio seja sustentável e cada vez mais próspero.

“A partir de agora, o Sebrae dará continuidade no acompanhamento dessas pessoas beneficiadas. Vamos trabalhar com eles o processo de formalização, oferecer outros cursos, consultorias e trabalhar para que eles tenham acesso a créditos para fomentar e desenvolver seus negócios”, disse.

A solenidade contou ainda com a participação da secretária estadual de Comunicação, Silvania Pinheiro; do deputado estadual Luiz Gonzaga; da representante do Federação das Indústrias do Estado do Acre (Fieac) no Juruá, Janaína Terças; e do diretor financeiro da Associação Comercial de Cruzeiro do Sul, Jairo Corrêa.