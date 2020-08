Sesc ConVIDA é o novo fôlego para a arte em tempos de pandemia no Acre           

Em continuidade ao seu trabalho de fomento cultural, o Sesc estreou na última terça-feira, 11, a plataforma Sesc Cultura ConVIDA!, lançada para manter ativa a produção artística mesmo com as medidas de isolamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus. De casa, artistas de todas as regiões do país se apresentarão virtualmente, numa programação variada de artes cênicas, educativas, visuais, audiovisuais, em formatos como podcasts, oficinas, apresentações musicais, entre outras.

“Essa é uma ação fundamental para o setor no atual contexto sanitário e econômico. Acreditamos que o Sesc Cultura ConVIDA! pode contribuir para o bem-estar social e a qualidade de vida das pessoas, além, é claro, de movimentar a economia criativa brasileira. O Sesc é um protagonista cultural e como tal está, mais uma vez, usando os recursos disponíveis para promover a produção artística nacional exaltando seus traços regionais”, afirma o Gerente de Cultura do Departamento Nacional do Sesc, Marcos Rego.

A programação do Sesc Cultura ConVIDA! traz apresentações ao vivo e gravadas, de segunda a sábado, em diferentes horários. O público poderá conferir podcasts com palestras, debates e entrevistas sobre a produção cultural no Brasil e arte educação com a participação de artistas, pesquisadores, educadores e lideranças jovens. Haverá também o lançamento de 25 obras audiovisuais em curta-metragem, abordando temas sobre o período da quarentena, e 30 vídeos musicais, que mostram diferentes estilos e o potencial da música contemporânea brasileira.

No “Gravando em casa”, serão oferecidas oficinas de produção audiovisual, com dicas e truques para aumentar a qualidade das produções caseiras com uso do celular, realizadas principalmente por conta do distanciamento social.

As mulheres terão destaque no “Líricas femininas”, com a apresentação de 48 artistas compositoras, ressaltando a importância da mulher no desenvolvimento da música brasileira. Já para a criançada, a plataforma reúne atividades musicais lúdicas para pais e filhos, contação de histórias e entre outras.

Na agenda, ainda estão concertos, encontros literários, performances e oficinas de artes visuais, de patrimônio cultural e de artes cênicas, com atividades de dança, teatro e circo. A programação estará disponível no site www.sesc.com.br/convida e no canal www.youtube.com/sescbrasil.

Perfil cultural diverso

Com um investimento de R$ 587 mil destinados diretamente aos artistas participantes, o Sesc Cultura ConVIDA! selecionou propostas de 142 cidades de todos os estados e do Distrito Federal. São produções de grandes centros, mas também de locais como Santana (AP), Ariquemes (RO), Mipibu (RN), Ananindeua (PA), Coxim (MS), Cururupu (MA), União dos Palmares (AL) e Camaçari (BA), traduzindo a diversidade e inclusão da iniciativa e mantendo a tradição da Instituição de promover expressões artísticas regionais.

Mais de 60% dos projetos selecionados são comandados por mulheres e quase 40% dos artistas se autodeclararam negros ou indígenas. A região Sudeste contempla a maior participação, com aproximadamente 41% das apresentações, seguida do Nordeste (30,8%), Sul (10,6%), Norte (9%) e Centro-Oeste (7,6%).

Toda a operacionalização do Sesc Cultura ConVIDA! respeita as medidas de isolamento em vigor, desde a execução das propostas pelos participantes até a veiculação virtual.