Ranking põe o Acre na penúltima colocação em qualidade do trabalho no Congresso

Levantamento exclusivo do Ranking dos Políticos classificou os melhores e piores estados do Brasil quando o assunto é a qualidade de seus representantes no Legislativo Federal (Câmara e Senado). O Acre só ganha de Rondônia e está na penultima colocação, segundo esse ranking.

A pontuação dos parlamentares é individual, e é formada levando em conta se ele falta muito nas sessões do Congresso, se ele possui processos na Justiça, se gasta muito da Cota Parlamentar, se vota para aprovar boas leis no Congresso, e para rejeitar as leis ruins, entre outros.

A pontuação média do estado é decidida somando os pontos dos parlamentares e dividindo o total pela quantidade de representantes daquela unidade federativa.

Confira abaixo a classificação dos Estados, do melhor para o pior.