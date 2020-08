Prefeitura de Rio Branco empossa novos técnicos em enfermagem

Para reforçar o quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), devido a demanda no enfrentamento à pandemia de Covid-19, a Prefeitura de Rio Branco convocou 16 técnicos em enfermagem aprovados no concurso público regido pelo Edital Nº 01/2016/PMRB/AC, de 03 de maio de 2016.

A prefeita Socorro Neri deu posse aos novos servidores, em ato que aconteceu na manhã desta sexta-feira (14) nos jardins da Prefeitura, com a presença dos secretários municipais de Saúde (Semsa), Jesuíta Arruda, e de Gestão Administrativa e Tecnologia da Informação (Segati), Márcio Oliveira, além do coordenador do Comitê Municipal de Enfrentamento ao Corona vírus, Osvaldo Leal.

“É com muita alegria que recebemos vocês, sejam muito bem vindos à gestão municipal, a essa equipe da Secretaria Municipal de Saúde, um equipe que tem sido muito comprometida em prestar a melhora assistência em saúde, na atenção básica à nossa população. Vocês certamente vão contribuir muito nas Unidades de Saúde da Família, compondo essas equipes, fazendo com que esse trabalho aconteça integrado com as comunidades pela competência que vocês certamente tem, aprovados que foram no concurso público”, disse a prefeita Socorro Neri.

Socorro Neri parabenizou também os familiares dos empossados e lembrou que ser servidor público representa uma carreira. “Vocês tem a possibilidade de fazer parte de uma carreira profissional, portanto além dessa garantia de permanência e de continuidade de trabalho, vocês tem a oportunidade de passar a servir a população com todo esmero técnico e profissional, com todo carinho que é preciso ter também nas relações sociais. Então aqui o meu desejo de que tenham vida longa nessa jornada e de que encontrem nesse trabalho que irão desenvolver, uma fonte permanente de felicidade e de estímulo para continuarem estudando, se atualizando para fazer cada vez melhor o trabalho para o qual o Município de Rio Branco os está empossando, é a população de Rio Branco que está empossando vocês. É para ela que nós trabalhamos”, destacou.

A secretária Jesuíta Arruda reafirmou que a contratação de pessoal efetivo para a Saúde Municipal é fruto do comprometimento da prefeita em melhorar os serviços prestados à população. “Foi um desafio que a gente pediu e a prefeita Socorro Neri atendeu, de contratar pessoal efetivo. Uma coisa é o provisório, que é por tempo limitado, mas quando é definitivo é diferente. A pessoa vai se manter no quadro da Secretaria até aposentar. Chamamos vocês porque queremos garantir a qualidade do serviço, sobretudo, nas Unidades de Saúde da Família para que funcione e funcione bem os serviços de enfermagem. Então motivo de alegria essa posse de vocês e saibam que e as decisões tomamos em conjunto e a prefeita tem um olhar muito severo no sentido do cuidado, da atenção que estamos dando à população”, disse a secretária Jesuíta Arruda.

Os servidores foram nomeados por meio do Decreto Nº 555, de 13/08/2020, e a partir da próxima segunda-feira (17) já estarão lotados nas unidades de saúde da rede municipal. “Nós temos uma equipe diferenciada e nesse momento de dificuldade que estamos passando devido à pandemia, temos que ter nossos quadros completos para poder dar conta de atender ao número de casos que acontecem para poder ter solução. Então lhes dou as boas vindas, as portas estão abertas, vocês estão entrando e a prefeita faz questão de receber os servidores”, disse o secretário Márcio Oliveira.

Em nome dos técnicos em enfermagem nomeados, Francisco Rogênio agradeceu pela oportunidade. “Quero agradecer, em primeiro lugar a Deus, e depois a Prefeitura de Rio Branco, na pessoa da prefeita Socorro Neri, que se sensibilizou, tendo em vista que nesse momento de pandemia a Saúde está precisando de mão de obra e nos contratou. Então só temos a agradecer pela nossa convocação e posse como novos servidores da Saúde Municipal”, finalizou.

