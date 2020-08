Plano de fuga em massa leva governo a suspender visitas no Chapão de Rio Branco         

Governo do Acre anunciou nesta sexta-feira (14) ter frustrado um plano de fuga em massa na Unidade de Regime Fechado nº 01 de Rio Branco, também conhecida como Chapão.

Ao longo da revista, os policiais penais de plantão encontraram celas danificadas, juntamente com escadas artesanais, cordas artesanais do tipo “tereza” e objetos cortantes.

A fuga seria concretizada no próximo domingo, 16 de agosto, durante o retorno da visita familiar.

“Desta forma, a equipe gestora do Iapen deliberou sobre a necessidade de preservar vidas e evitar que familiares não sejam utilizados como escudos em uma possível rebelião, primando ainda pela segurança geral da unidade e manutenção da ordem e disciplina, ficam suspensas por 15 dias as visitas íntimas e de familiares na Unidade de Regime Fechado nº 01 de Rio Branco (pavilhões G, H, I, J, K e L) com foco no restabelecimento do padrão mínimo de segurança”, diz o Instituto de Administração Penitenciária, em nota pública.