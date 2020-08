Obras de acesso à balsa de Rodrigues Alves seguem para fase de conclusão

O Governo do Estado do Acre, por meio do Departamento de Estradas de Rodagens (Deracre), está concluindo a obra de acesso à balsa de Rodrigues Alves.

De acordo com o gerente do Deracre Juruá, Luciano Oliveira, “a obra é uma antiga reivindicação da comunidade e a expectativa é de que a primeira etapa seja fechada ainda nesta sexta feira”. Luciano destacou que o governo fará muitas obras na região, e essa é apenas uma delas.

Ele lembra que o Deracre passou por grandes mudanças, no campo operacional, técnico e administrativo. E concluiu dizendo que o forte dessa gestão é a equipe de servidores que está à frente de todas as ações do departamento.

“Fico muito grato com todas essas ações que vem sendo executadas aqui, pois há tempos que a via necessitava desses reparos por ter muitos buracos”, declarou o morador do bairro São Pedro, Aluído Silva.