Gladson Cameli firma convênio para pavimentação de ruas nos 22 municípios do Acre

O governador Gladson Cameli esteve na sede da Associação dos Municípios do Acre (Amac), em Rio Branco, nesta quinta, 13, para estabelecer uma parceria entre o governo e as prefeituras, para a manutenção de ruas.

O Programa Ruas do Acre distribuirá 8.400 toneladas de massa asfáltica para os 22 municípios acreanos, num investimento de mais de R$ 5 milhões, divididos proporcionalmente de acordo com as suas populações. No caso da capital, a pavimentação será aplicada no Distrito Industrial, numa complementação de mais 2.700 toneladas de asfalto.

“Num momento de crise o frio é intenso, e o cobertor é curto. Ainda assim o governo está dando um jeito para garantir o direito de ir e vir dos moradores das cidades, fazendo essa parceria para a manutenção das ruas. Melhorando toda a nossa malha viária urbana estaremos gerando também renda e emprego para o nosso povo. Isso acaba aquecendo a economia por meio de uma repactuação para a melhoria das ruas e dos ramais rurais, que são fundamentais para o setor produtivo do nosso estado”, afirmou Cameli.

Os critérios adotados para a parceria com as prefeituras foram técnicos, não levando em conta questões políticas e partidárias. O governador ressaltou que quer estar junto com os prefeitos para que todos se sintam parte do projeto de gestão do atual governo.

“Eu faço uma administração sem subestimar a vontade popular. Tenho procurado ouvir o que a população quer de um governante. Por isso, estou fazendo parceria com as 22 prefeituras para cumprir o papel de fazermos uma gestão para todos. E com certeza ainda faremos muitas outras parcerias”, destacou Gladson.

Prefeituras comemoram o convênio Ruas do Acre

A prefeita de Tarauacá, Marilete Vitorino, presidente em exercício da Amac, agradeceu ao governador pela iniciativa. “A pavimentação e manutenção de ruas é essencial para as gestões municipais. Esse é o ponto nevrálgico, que gera muitas críticas aos prefeitos, que nem sempre podem atender as reivindicações da população por falta de recursos. Essa parceria com o governo do Estado certamente irá resolver muitos dos nossos problemas com a infraestrutura”, salientou ela.

O prefeito do Bujari, Romualdo Araújo, também ressaltou a importância do convênio. “Agradecemos ao governador, porque essa é a maior quantidade de massa asfáltica que o nosso município já recebeu num convênio para a manutenção de ruas. Com isso poderemos fazer a recuperação total da nossa principal avenida, que liga todos os bairros da nossa cidade”, comemorou.

Já o prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos, que é do Partido dos Trabalhadores (PT), destacou o caráter republicano do programa do governo que atende a todas as prefeituras sem olhar para bandeiras partidárias: “Quando a gente ganha uma eleição, deixa de ser prefeito de um partido. O Gladson está governando de uma forma republicana e as prefeituras estão agradecidas porque o momento é de grande dificuldades para se conseguir recursos. É importante que se olhe sempre em primeiro lugar os interesses da população. Receberemos 280 toneladas de asfalto e faremos tapa-buracos nas duas avenidas principais da cidade e nos bairros que estão com maior dificuldade”.

Melhorias no Distrito Industrial da capital

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, também elogiou a parceria com o governo do Estado. “Nós estamos revitalizando o Parque Industrial de Rio Branco. Recentemente viabilizamos uma nova iluminação pública e, com esta parceria, o recapeamento asfáltico. Assim, as indústrias que têm ali os seus empreendimentos, que geram empregos para a população de Rio Branco, estarão, a partir dessa revitalização, com uma infraestrutura mais adequada para desenvolver as suas atividades” ressaltou.