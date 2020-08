Seis leilões judiciais estão autorizados até o fim de agosto

O Juízo da 1ª Vara Cível de Rio Branco lançou sete editais de leilões judiciais, que ocorrerão na próxima segunda-feira, dia 17, na modalidade eletrônica. A atividade integra os procedimentos relacionados a ações judiciais de execução fiscal e execução de título extraoficial.

Estão disponíveis uma fazenda nas proximidades do Riozinho do Rola, um terreno, duas casas, cotas empresariais de um hotel e 60 armações de óculos. As informações sobre os valores e detalhes de cada item estão na edição n° 6.652 do Diário da Justiça Eletrônico, a partir da página 124.

O leilão eletrônico ocorre a partir das 11h, no site da leiloeira. Para enviar oferta é necessário um cadastro prévio e envio de documentação necessária 24 horas antes do horário agendado para a atividade. Vale destacar que é possível parcelar os valores.

Contudo, os bens que não forem arrematados serão ofertados novamente no leilão agendado para o dia 31.

Confira calendário de agosto

No dia 19, está agendado leilão da Vara Cível de Epitaciolância e da 2ª Vara Cível de Cruzeiro do Sul. Um caminhão, balcão refrigador, forno, três fogões industriais, expositor refrigerado, três balcões de frigorífico, amassadeira e buffet térmico são os itens de Epitaciolância. Já Cruzeiro do Sul terá um carro, uma moto e um reboque.

O leilão da Vara Cível de Brasileia está marcado para o dia 20, com dois terrenos, uma camionete e um carro utilitário. No dia seguinte, ocorrerá o leilão judicial da 4ª Vara Cível de Rio Branco, que disporá sete imóveis e uma moto.

O último leilão deste mês é novamente de Epitaciolândia. O lote é composto apenas de ferramentas, sendo: três tupias, uma furadeira, uma lixadeira de correia, respingadeira de dois eixos, esquadrejadera e dezenpenadeira.