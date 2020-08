Fecomércio: cidades do Acre receberam 12 mil cestas básicas nesta pandemia           

Durante esta pandemia, a Federação do Comércio do Acre entregou mais de 12 mil cestas básicas em 14 dos 22 municípios. As cestas foram adquiridas pelo programa Mesa Brasil.

A última remessa foi entregua ao Projeto Santa Fé, da organização evangélica Jovens Com uma Missão (Jocum).

Desta vez, os repasses são oriundos da Global Foodbanking Network GFN, uma parceira internacional do Mesa Brasil que realizou repasses financeiros para a aquisição de 1.695 cestas básicas.

De acordo com a assistente social do Mesa Brasil no Acre, Monikelly Azevedo, outras instituições devem receber mais cestas básicas. “Nosso trabalho é de ajudar as pessoas nesse momento difícil e, com essa doação, iremos atender a mais instituições que estão inscritas no Mesa Brasil. É importante que estejamos todos unidos em uma situação como essas”, explicou.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede nacional de bancos de alimentos que atua contra a fome e o desperdício. É formada por mais de 3.000 parceiros doadores (produtores rurais, atacadistas e varejistas, centrais de distribuição e abastecimento e indústrias de alimentos, além de empresas de diversos ramos de atividade), que doam seus excedentes de produção, alimentos fora dos padrões de comercialização, mas em condições seguras, próprios para o consumo. Recursos financeiros, serviços de logística e ação voluntária também agregam nesse Programa de solidariedade.

O programa atende prioritariamente pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional assistidas por entidades sociais cadastradas. Além disso, também atua em caráter emergencial com um trabalho de logística humanitária, mobilizando parceiros, arrecadando e distribuindo doações para pessoas atingidas por calamidades em todo o país.