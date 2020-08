Depasa apresenta programa de capacitação para gestores

A pandemia de Covid-19 mudou hábitos e impôs desafios à gestão pública, que todos os dias busca novas formas de gerir recursos e encontrar soluções às dificuldades que diariamente se apresentam. Assim também tem sido para as empresas públicas responsáveis pelos serviços de água e esgoto.

No Acre, com o intuito de promover a formação profissional e fortalecer a gestão em recursos humanos, na tarde desta quarta-feira, 12, a nova diretoria do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) reuniu gestores do órgão no interior do estado em videoconferência, para anunciar o novo programa de capacitação para gestores e detalhar o plano de trabalho para os próximos seis meses.

Com a missão de garantir água tratada e esgotamento sanitário, o Depasa é prestador de serviço essencial, que não para nunca, mas em tempo de pandemia precisa adaptar recursos às necessidades.

“A videoconferência foi a forma que encontramos para, neste momento, compartilhar informações e acolher sugestões. E essas nossas conversas devem se tornar rotineiras. Quero aqui muito mais ouvir vocês”, declarou o diretor-presidente do Depasa, Luiz Felipe Aragão, ao abrir o encontro virtual, que reuniu gestores do órgão em 11 municípios e contou com a participação dos diretores de Administração e Finanças, Mamed Arudá, e de Operações, Luiz Anute.

Em fase de planejamento, o novo programa de capacitação prevê visitas técnicas às unidades da capital, reuniões com a diretoria e outros gestores, além de abrir espaço para o compartilhamento de informações e experiências exitosas. A programação deve se iniciar tão logo cessem os efeitos do decreto de calamidade em saúde, decorrente da pandemia. “O objetivo é trazer todos à capital, para que possam conhecer a estrutura que há, como realizamos o trabalho aqui”, informou Luiz Felipe.

Desafios e estratégias

Durante a reunião, a diretoria orientou ações e procedimentos, acolheu demandas e ouviu sugestões. Mamed Arudá apresentou um panorama da realidade atual da concessionária. Atualmente, para levar água a todos os seus usuários, o Depasa tem um custo operacional total de mais de R$ 4 milhões. A arrecadação é de R$ 2,6 mil, em média. Só no mês de julho, a queda na arrecadação foi de mais de 63%. “Sabemos que os desafios são grandes, sabemos as dificuldades que cada um enfrenta. Mas temos temos procurado dar uma condição melhor e respaldar a área operacional”, salientou o diretor administrativo.

A redução de despesa com crescimento da receita é o caminho para o equilíbrio. Assim, com o objetivo de chegar ao próximo mês de dezembro com as contas em dia, o Depasa trabalha para alcançar a eficiência no uso de produtos químicos, combustível e alimentação. “A diretoria tem procurado fazer o que é possível. Há todo um planejamento a cumprir. Vai demorar um pouco mas o resultado vem, e nos próximos 180 dias devemos estar em novo patamar de receita e despesa”, destacou Arudá.

Em Cruzeiro do Sul, por exemplo, já foi concluída a licitação para o novo recadastramento, o que deve incrementar a receita e viabilizar novos investimentos no sistema do município.

Luiz Anute atualizou informações sobre soluções de abastecimento, como a aquisição de bomba para melhorar a distribuição de água em Assis Brasil: “Nosso objetivo é sempre fazer o melhor para que possamos garantir a água tratada, o sistema de esgoto em funcionamento e dar a resposta que a sociedade espera de nós”.

Ao fim da reunião, a diretoria lembrou que uma nova ferramenta de gestão será disponibilizada para receber demandas e agilizar soluções “ Todos vocês receberão um formulário-padrão em que devem relatar a estrutura que têm, dificuldades e o que pode ser feito para melhorar o sistema nos seus municípios. Vocês são os olhos do Depasa na sua cidade, e só vocês podem nos dizer o que precisamos fazer pelo municípios”, disse o diretor-presidente.

Responsável pela unidade de Assis Brasil, Arquileudo Matias destacou a importância da iniciativa para aproximar gestores do interior e sede administrativa: “O que está acontecendo aqui hoje é fundamental”.

Recém-nomeado gerente do Depasa em Sena Madureira, Silvano Nascimento agradeceu a acolhida e o apoio recebido pela nova diretoria e colegas de trabalho. “Sei que, aqui, meu compromisso é representar bem o governo no município. Conte comigo”, afirmou.